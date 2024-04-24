استعدوا للغبار ولحرارة تتخطى الـ 33 درجة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر (فيديو)

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أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ عبر صفحته على "فيسبوك" ان عاصفة رملية ضربت بعد ظهر امس الثلاثاء شرق اليونان (مصدرها ليبيا وغرب مصر)، وحوّلت أثينا وجوارها الى جوّ رمليّ.وبحسب خنيصر، سوف تتمدد اليوم الأربعاء نحو غرب تركيا (ازمير وبودروم) في حين سترتفع الحرارة في لبنان مع غبار بنسبة 85% وتكون ذروة الحر يوم غد الخميس بحيث ستتخطى الحرارة 32 وربما 33 درجة خاصة في الجنوب والبقاع الغربي.