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لبنان

الأحرار أعلن تضامنه في ذكرى مجازر الإبادة الارمنية والسريانية

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:47
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دعا حزب الوطنيين الأحرار في الذكرى التاسعة بعد المئة لذكرى المجازر الأرمنية ومعها مجازر "سيفو" في حق السريان والأشوريين والكلدان، إلى "إحياء هذه الذكرى تضامناً مع هذه الشعوب، لما تعنيه من محافظة على ذاكرتها الجماعية بعد تعرضها لخطر الإبادة، ولا يسعنا اليوم إلا أن نستذكر ونُحيي نضالها الثابت دفاعاً عن لبنان، الذي في سبيله قدمت الاف الشهداء، ولكي تبقى شعلتها مُتّقِدة انتصاراً لإرادة الحياة".
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ووجه الحزب للمناسبة "تحية إكبار إلى أرواح شهداء تلك المجازر الأليمة، الذين أعطوا بتضحياتهم معنىً لقضية الهوية والإنسان المتجذر في ارضه"، داعيًا "المجتمع الدولي إلى إنصافهم والاتعاظ من أهوال هكذا مآسٍ إنسانية منعًا لتكرارها"، مع تأكيد "وقوفنا إلى جانب كل مناضل في سبيل الحرية والعدالة والحقيقة في كل زمان ومكان".
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