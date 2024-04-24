بالأرقام.. هذا متوسط أسعار اللحوم والخضار والفاكهة

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تتابع وزارة الزراعة حركة أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة بشكل يومي لوضع متوسط للاسعار امام الرأي العام منعاً للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الاسواق، ونشرت متوسط الاسعار على ان يصدر بشكل منتظم مرتين في الأسبوع.إليكم نشرة الأسبوع الثالث من شهر نيسان 2024