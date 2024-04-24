لجنتا البيئة في تجمعي "الاطباء" و "الديموقراطي": لمواجهة خطر تلّوث بيروت

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دعت لجنتا البيئة في "التجمع الوطني الديموقراطي" وفي "تجمع الاطباء" وزارة البيئة الى "التحرك لمواجهة خطر تسمم العاصمة بيروت و ضواحيها، بعد ورود معلومات مثيرة للقلق، نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية". وأشارتا في بيان الى ان "الضباب الدخاني، الذي يخيّم على المدينة يشكل خطرا صحيا كبيرا على السكان ويرفع إصابات السرطان إلى 30%".وأفادتا انه "وفقا لتقارير بيئية، مصدرها الجامعة الاميركية في بيروت ، فان ما يقدر بنحو 8 آلاف مولّد ديزل ، يعمل على تشغيل المدن اللبنانية منذ العام 2019، وأسوأ تأثير له هو الهواء الذي يضطر سكان المدينة إلى استنشاقه"، وذكرتا أن "اعتماد العاصمة اللبنانية المفرط على مولّدات الديزل في الأعوام الخمسة الماضية ، قد ضاعف مباشرة من خطر الإصابة بالسرطان، وهذه المشكلة تؤثر بالدرجة الأولى على بيروت، وخصوصا في المناطق المكتظة بالسكان".