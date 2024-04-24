الجيش الإسرائيلي يزعم قصف بنى تحتية للحزب جنوبًا

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن قصفه بالمدفعية منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوب لبنان.

كما زعم تدمير منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا، وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب.