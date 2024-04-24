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لبنان

الجيش الإسرائيلي يزعم قصف بنى تحتية للحزب جنوبًا

Lebanon 24
24-04-2024 | 02:02
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن قصفه بالمدفعية منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوب لبنان.
 
كما زعم تدمير منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا، وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب.
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