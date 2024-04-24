Advertisement

لبنان

وزير العدل عرض مع وفد ممثلي البنك الدولي سبل تمويل خطة التحوّل الرقمي

Lebanon 24
24-04-2024 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1191161-638495467828630279.png
Doc-P-1191161-638495467828630279.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية لإعلام" أنه، استكمالاً لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، زار وفد من ممثلي البنك الدولي وزير العدل هنري الخوري في مكتبه لمناقشة تفعيل وسبل تمويل خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة.
Advertisement
ضم الوفد الاختصاصي في مجال التطوير الرقمي لدى البنك الدولي عبد الله جبور وتانيا زاروبي، كما شاركت من واشنطن بواسطة وسائل الاتصال المرئية مستشارة البنك الدولي المحامية ناي قسطنطين، وخبراء آخرين في مجال التحوّل الرقمي والتطوير الإلكتروني.
حضر الاجتماع كلٌ من القاضي كارل عيراني ومستشار وزير العدل لشؤون تكنولوجيا المعلوماتية والتحوّل الرقمي المحامي علي جابر، وشارك وزير العدل وفد البنك الدولي بما يتمُّ العمل عليه لناحية تنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، لا سيما التقارير والتحضيرات التي يتمُّ العمل عليها المتعلقة بالدقائق التطبيقية لمرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بتاريخ 10/2/2024، والتي من المفترض أن تصدر بالتزامن مع نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية بالإضافة الى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لإطلاق النسخة الرسمية من برنامج "الحوكمة" الإلكتروني للمحاكم بالتنسيق مع الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، ورئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني، والذي سيبدأ تفعيله انطلاقاً من دائرة التنفيذ في بيروت ليتمَّ تعميمه على سائر المحاكم في قصر عدل بيروت، تمهيداً لتفعيل العمل به لدى باقي المحاكم اللبنانية.
وقد أبدى الوفد استعداد البنك الدولي للتعاون الكامل مع الوزارة وتقديم الدعم اللازم لمواكبة تنفيذ خطة التحوّل الرقمي في قطاع العدالة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-04-24
06:48 | 2024-04-24
06:36 | 2024-04-24
07:11 | 2024-04-24
07:08 | 2024-04-24
07:06 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24