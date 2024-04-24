كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان... الى متى تستمر؟

يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة والجافة لغاية يوم الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتتخطى عتبة الـ٣٥ درجة في بعض المناطق خصوصا الجنوبية.

أما في الداخل الجنوبي واقصى الشمال، فتقترب درجات الحرارة من عتبة الـ ٤٠، قبل ان تعود وتتراجع وتيرتها بدءا من يوم الجمعة.

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وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٤ ساحلا وبين ١٥ و٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و٣١ على الـ ١٠٠٠ متر.

- الجوّ : مغبر قليل السحب اجمالاً

- الرياح: شرقية ليلاً شكالي

غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠ ٪؜ ترتفع مساء

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: حار جداً وغائم بسحب عالية والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و٣٧ ساحلا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و٣٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح تنشط احياناً شرقية ليلاً وجنوبية نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جنوباً.

الجمعة: مستقر وغائم ويتشكل الضباب بعد الظهر والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و٢٧ ساحلا وبين ١٥ و٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تشط جنوباً.