بعملية هي الأولى من نوعها منذ 8 تشرين الاول، تمكن حزب الله من الوصول إلى نقطة طالتها أسلحته لاول مرة، إذ استطاعات مسيّراته أن تستهدف نقطة تبعد 15 كلم عن الحدود اللبنانية، حيث قالت تقارير إسرائيلية، إن أكثر من 200 ألف مستوطن دخلوا الملاجئ أمس، في شمال فلسطين المحتلة، بعد إطلاق حزب الله ثلاث مسيرات باتجاه مدينة عكا المحتلة.



وفي بيان له، قال جيش الاحتلال، إن صافرات الإنذار اندلعت في عدة مناطق في شمال فلسطين المحتلة عقب إطلاق طائرات مسيرة من جنوب لبنان، كما ‏وتم تفعيل الانذارات عن طريق إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية خشية سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض.



من جهته، أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه "ردا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء هجوما جويا مركبا بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".



وأظهرت مشاهد مصورة هروب المستوطنين المستجمين من شواطئ عكا ونهاريا، فور دوي صافرات الإنذار.

من جهتها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن 200 ألف مستوطن دخلوا الملاجئ في الشمال، بعد إطلاق 3 مسيّرات من لبنان باتجاه مستوطنة "نهاريا".(شبكة قدس)