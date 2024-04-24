Advertisement

لبنان

3 مسيّرات لـ"حزب الله" تُربك 200 ألف مستوطن في لحظة واحدة (فيديو)

Lebanon 24
24-04-2024 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1191171-638495483886994307.jpg
Doc-P-1191171-638495483886994307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعملية هي الأولى من نوعها منذ 8 تشرين الاول، تمكن حزب الله من الوصول إلى نقطة طالتها أسلحته لاول مرة، إذ استطاعات مسيّراته أن تستهدف نقطة تبعد 15 كلم عن الحدود اللبنانية، حيث قالت تقارير إسرائيلية، إن أكثر من 200 ألف مستوطن دخلوا الملاجئ أمس، في شمال فلسطين المحتلة، بعد إطلاق حزب الله ثلاث مسيرات باتجاه مدينة عكا المحتلة.

وفي بيان له، قال جيش الاحتلال، إن صافرات الإنذار اندلعت في عدة مناطق في شمال فلسطين المحتلة عقب إطلاق طائرات مسيرة من جنوب لبنان، كما ‏وتم تفعيل الانذارات عن طريق إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية خشية سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض.

من جهته، أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه "ردا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء هجوما جويا مركبا بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".

وأظهرت مشاهد مصورة هروب المستوطنين المستجمين من شواطئ عكا ونهاريا، فور دوي صافرات الإنذار.
 
من جهتها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن 200 ألف مستوطن دخلوا الملاجئ في الشمال، بعد إطلاق 3 مسيّرات من لبنان باتجاه مستوطنة "نهاريا".(شبكة قدس)
 
Advertisement
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-04-24
06:48 | 2024-04-24
06:36 | 2024-04-24
07:11 | 2024-04-24
07:08 | 2024-04-24
07:06 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24