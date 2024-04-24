بعد المجزرة الإسرائيلية في بلدة حانين.. هذا ما فعله "الحزب" صباح اليوم

أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم الأربعاء، أنه "في اطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدفنا ‌ مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا".‏

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