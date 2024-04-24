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لبنان

أُوقف في المستشفى.. نداء من قوى الأمن للمواطنين: هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ (صورة)

Lebanon 24
24-04-2024 | 02:50
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

 
بتاريخ 18-4-2024 وفي محلّة أنفاق المطار، قام شخصان مجهولان، على متن دراجة آلية، بمطاردة مواطن يستقلّ بدوره درّاجة آليّة ومتّجهًا نحو بيروت، وذلك بغية سلبه، وقد شهر أحدهما سلاحاً حربيًا باتّجاهه، عندها اعتمد المواطن مسلكاً بعكس وجهة السير وتمكّن من الإفلات منهما. وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مشاهد عن هذه الحادثة.
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على الفور، أعطيت الأوامر لكشف المشتبه فيهما وتوقيفهما، بما أمكن من السّرعة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصلت عناصر مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشّرطة القضائيّة، إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من:   أ. ي. (مواليد عام 1988، لبناني) سائق الدرّاجة، م. ص. (مواليد عام 1991، لبناني) من خلال المتابعة الحثيثة، توافرت معلومات مؤكّدة لدى المكتب المذكور حول وجود الأوّل في أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، وذلك بعد تعرضه لحادث على دراجته الآليّة، في أثناء عودته من تنفيذ العملية المذكورة، بالتاريخ ذاته.

على الأثر، توّجهت قوّة من المكتب إلى المستشفى وعملت على توقيفه.

باستماعه، اعترف بما نُسب إليه، وبإقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السّلب والنّشل، بالاشتراك مع (م. ص.) وآخرين.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف شركائه.

لذلك، تُعمِّم المديريَّة العامَّة لقوى الأمن الدَّاخلي صورته، وتطلب مِمَّن وقع ضحيَّة أعماله الاتّصال بمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان، على الرّقم: 467927-05، أو الحضور إلى المكتب، الكائن في ثكنة الوروار، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
 
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