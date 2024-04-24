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لبنان

فرنجية: لا تموت قضية وراءها شعب حيّ مؤمن بها

Lebanon 24
24-04-2024 | 02:47
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كتب الوزير السابق سليمان فرنجية على منصة "إكس" في ذكرى الابادة الأرمنية: "لا تموت قضية وراءها شعب حيّ مؤمن بها".
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