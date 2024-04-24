ميقاتي اجتمع مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة في السرايا قبل ظهر اليوم الأربعاء.

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وأكد النائب فادي علامة بعد اللقاء إصرار الدولة اللبنانية على متابعة ملف النازحين السوريين، نظراً لأهميته وانعكاساته الكثيرة على الوضع في لبنان.وقال: "ناقشنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء ملف النازحين، كما تحدثنا حول كل ما يرتبط بمؤتمر النازحين في بروكسل وتطرقنا أيضاً إلى كل الخطوات التي تُسرع عودة السوريين إلى بلدهم".وتابع علامة: "اللقاء مع ميقاتي كان مُطمئناً وبحثنا مع كافة التفاصيل المرتبطة بكيفية جعل النازحين يستفيدون من مخصصاتهم في بلدهم".ولفت علامة إلى أن "هناك وحدة موقف في لبنان حول ملف النازحين"، مشيراً إلى أنّ كافة الأحزاب والكتل السياسية تدعمُ موقف الحكومة بشأنه خصوصاً أنه يؤثر على الديموغرافيا في البلد، وأضاف: "الموقف الرسمي يؤكد أن لبنان لا يمكنه تحمّل ملف النازحين أكثر من ذلك والتفكير حالياً يركز على الخطط العملية لتسريع عودة السوريين".كذلك، ذكر علامة أنه تم التطرق خلال اللقاء مع ميقاتي إلى ملف الحرب في الجنوب، وقال: "لقد قدم دولة الرئيس أمامنا تفاصيل عن زيارته إلى فرنسا كما تحدثنا معه عن ملف دعم القوى الأمنية والجيش وفهمنا أن هناك توجهات لإتمام هذا الأمر لكي تقوم الأجهزة كافة بدورها عند كافة الحدود".