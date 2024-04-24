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لبنان

بالقذائف المدفعية.. "الحزب" يستهدف موقع الراهب

Lebanon 24
24-04-2024 | 03:28
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أعلن حزب الله صباح اليوم الاربعاء في بيان أنه، "‏استهدف ‏عند الساعة 10:05 من صباح اليوم، موقع الراهب بالقذائف ‏المدفعية، وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
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