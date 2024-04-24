جعجع التقى وفد "الاعتدال الوطني" وحبيش: على أمل التوصل الى انتخاب رئيس

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفد تكتل "الاعتدال الوطني"، ضم النواب وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم.ووضع حبيش الزيارة في اطار استكمال الجولات التي يقوم بها الوفد، وقال:"بحثنا في بنود المبادرة وطرحنا على الحكيم بعض الافكار الجديدة وسمعنا رأيه ووجهة نظره"، ولفت الى ان "التكتل سيتابع زياراته الكتل النيابية الأخرى (لنشوف وين بدنا نصير بـ هالمبادرة)"، مؤكدا ان "الجميع متفق وهدفه انهاء الفراغ الرئاسي، على أمل التوصل الى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت".