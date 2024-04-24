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لبنان

نتيجة صواريخ "حزب الله".. هذا ما حلّ بمستوطنتين إسرائيليتين

Lebanon 24
24-04-2024 | 03:36
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انقطع التيار الكهربائي عن مستوطنتي مرغليوت وكريات شمونة، نتيجة صلية الصواريخ الكبيرة التي أطلقها "حزب الله"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع Ynet إن إمدادات الكهرباء انقطعت في كريات شمونة وموشاف مرغليوت في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أن السكان أبلغوا عن سقوط قذائف في المنطقة دون إنذارات.
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واستذكر الموقع الإسرائيلي تأكيدا لـ"حزب الله" بأنه إذا تجاوز العدو الخطوط المحددة لقواعد الاشتباك، سيقابل بتوسيع نطاق الردود في العمق الإسرائيلي.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" إن ما بين 10 إلى 15 مقذوفا سقطت في مرغليوت تسببت بانقطاع الكهرباء في المستوطنة، دون تفعيل صفارات الإنذار.

هذا وأعلن "حزب الله" أمس الثلاثاء، "استهداف مستوطنة مرغليوت (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا، وذلك في إطار الرد ‌‏على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية، وتحديدا المجزرة ‌‏المروعة في حانين والتي أدت إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات". (روسيا اليوم)

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