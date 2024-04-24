أبي رميا في ذكرى الإبادة الأرمنية: قضية حيّة لن تموت

كتب النائب سيمون أبي رميا على منصة "إكس" في ذكرى الإبادة الأرمنية: "قضية حيّة لن تموت لشعب متعلّق بهويته وتاريخه..الذكرى ال ١٠٩ للإبادة الارمنية".





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