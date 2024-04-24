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لبنان

أبي رميا في ذكرى الإبادة الأرمنية: قضية حيّة لن تموت

Lebanon 24
24-04-2024 | 03:36
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كتب النائب سيمون أبي رميا على منصة "إكس" في ذكرى الإبادة الأرمنية: "قضية حيّة لن تموت لشعب متعلّق بهويته وتاريخه..الذكرى ال ١٠٩ للإبادة الارمنية".

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