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لبنان
ميقاتي زار بري في عين التينة
Lebanon 24
24-04-2024
|
03:51
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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
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