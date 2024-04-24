بعد الغارة الإسرائيلية أمس.. فتح الطريق في بلدة طير حرفا

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عملت فرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على فتح الطريق في بلدة طير حرفا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان الجيش الإسرائيلي نفذ مساء أمس غارة استهدفت البلدة.