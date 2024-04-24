بقرادونيان في ذكرى الإبادة الأرمنية: شهداؤنا الأبرياء أنتم أحياء في الذاكرة إلى الأبد

أدلى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان في مناسبة ذكرى 109 سنوات على الإبادة الأرمنية، بالتصريح التالي: "عندما يصبح الإجرام علنيًا، أمام أعين المجتمع الدولي ومنظّماته، يبقى سكوت الدول عارًا في التاريخ حتّى أكثر من الإجرام بحد ذاته. شهداؤنا الأبرياء، أنتم أحياء في الذاكرة إلى الأبد!".

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