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لبنان

السنيورة بحث وفرونتسكا في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
24-04-2024 | 04:19
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في مكتبه في بلس، منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكان بحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.
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