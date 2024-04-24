السنيورة بحث وفرونتسكا في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة قبل ظهر اليوم في مكتبه في بلس، منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وكان بحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

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