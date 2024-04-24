بالأرقام.. مذكرة عاجلة من كركي تحدّد قيمة احتساب اشتراكات الصندوق للمؤسسات الخاصة

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة بتاريخ 2024/4/24 حملت الرقم 754 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصّة وفق الحدّ الأدنى الرسمي للأجور البالغ 18 مليون ل.ل.

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وأشارت المذكرة أنّه إعتباراً من 2024/4/1 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات، يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري ب 18 مليون ل.ل. والحد الادنى الرسمي للاجر اليومي 820.000 ل.ل.



ويحدّد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ب 90 مليون ل.ل. أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري.

ثانيا: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 2024/4/1:

ثالثا: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/4/2024:

رابعا: إشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 2024/4/1:

ما يدفعه المختار648,000 ل.ل

ما تدفعه الدولة 2,592,000 ل.ل

خامسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة :

اشتراك الطالب الجامعي5,400,000 ل.ل

اشتراك كل مستفيد على عاتقه 5,400,000ل.ل

سادساً : إشتراك الاطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 2024/4/1:

اشتراك الطبيب:4,950,000 ل.ل

سابعاً : إشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 2024/4/1:



إشتراك المضمون الاختياري من فئة اصحاب العمل: 4,050,000 ل.ل

إشتراك المضمونين الاختياريين من باقي الفئات: 3,240,000 ل.ل

ثامنا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :

إشتراك المضمون المتقاعد: 1,620,000 ل.ل