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لبنان

بالأرقام.. مذكرة عاجلة من كركي تحدّد قيمة احتساب اشتراكات الصندوق للمؤسسات الخاصة

Lebanon 24
24-04-2024 | 04:43
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أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة بتاريخ 2024/4/24 حملت الرقم 754 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصّة وفق الحدّ الأدنى الرسمي للأجور البالغ 18 مليون ل.ل.
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وأشارت المذكرة أنّه إعتباراً من 2024/4/1 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات، يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري ب 18 مليون ل.ل. والحد الادنى الرسمي للاجر اليومي 820.000 ل.ل.

ويحدّد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ب 90 مليون ل.ل. أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري.
 
ثانيا: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 2024/4/1:
 
 
 
 
ثالثا: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/4/2024:
رابعا: إشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 2024/4/1: 
ما يدفعه المختار648,000 ل.ل
ما تدفعه الدولة 2,592,000 ل.ل
خامسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة : 
اشتراك الطالب الجامعي5,400,000 ل.ل
اشتراك كل مستفيد على عاتقه 5,400,000ل.ل
سادساً : إشتراك الاطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 2024/4/1:  
اشتراك الطبيب:4,950,000 ل.ل
سابعاً : إشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 2024/4/1:  

إشتراك المضمون الاختياري من فئة اصحاب العمل: 4,050,000 ل.ل
إشتراك المضمونين الاختياريين من باقي الفئات: 3,240,000 ل.ل
ثامنا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :  
إشتراك المضمون المتقاعد: 1,620,000 ل.ل
تاسعا: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 2024/4/1:  
تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن المنصوص عنها في المادة ٢٧ من قانون الضمان الاجتماعي  بـ 27 مليون ل.ل.
 
 

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