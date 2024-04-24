Advertisement

لبنان

خبر مهمّ يتعلّق بدفع فاتورة الكهرباء... على أيّ سعر صرف ستُحتسب؟

Lebanon 24
24-04-2024 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1191255-638495576693553600.jpg
Doc-P-1191255-638495576693553600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

"عطفاً على بيانها السابق تاريخ 06/02/2024 المتضمّن تخيير المشترك بين تسديد الفاتورة بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية، تؤكد المؤسسة حق المواطنين في اختيار طريقة الدفع المناسبة لهم، أي سواء بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف المحدد حاليًا من مصرف لبنان والبالغ 89500 ل.ل، وذلك بغية توفير الحرية والمرونة للمواطنين في اختيار ما يناسبهم بأنفسهم، لا سيما أمام التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.
Advertisement

وعليه، توضح المؤسسة بأن الجابي لا يمكنه فرض أي عملة على المواطنين لدفع فواتيرهم. لذلك، حفاظا على حقوقهم في اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم، تحثّ المؤسسة كل من يواجه مشكلة بهذا الشأن الإبلاغ عنها إلى الدائرة أو القسم العائد لمنطقة اشتراكه، ليُصار إلى معالجة الموضوع وفق الأصول".
 
 
 
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-04-24
06:48 | 2024-04-24
06:36 | 2024-04-24
07:11 | 2024-04-24
07:08 | 2024-04-24
07:06 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24