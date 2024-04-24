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لبنان

قبلان: البلد بحاجة للجميع

Lebanon 24
24-04-2024 | 05:19
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا، قال فيه: "بمنطق البلد والناس والتاريخ والوطن أقول: يا أهلنا وناسنا، يا شركاء الوطن، البلد بحاجة للجميع، بحاجة لتضامن وطني يليق بساعة الشدة والعسرة، بحاجة لمحبة وإنصاف عابر للطوائف، بحاجة أن نعيد توظيف إنسانيتنا بهذا البلد، بحاجة لطب وطني يجمع المفرق ويوصل الممزق ، بحاجة للتعامل مع بعضنا من زاوية أنا أنت وأنت أنا، بحاجة لمنطق الجسد الواحد كأساس للمواقف السياسية، بحاجة للكنيسة والمسجد، بحاجة للمسلم والمسيحي كأساس للعائلة الوطنية، بحاجة للأخوة التاريخية بين جبل كسروان وجبل عامل، بحاجة لضبط ذواتنا السياسية على قاعدة "احبب لغيرك ما تحب لنفسك"، بحاجة للمطران في المسجد والشيخ في الكنيسة".
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أضاف :"المطلوب اعتدال يلم شملنا ويضمن تعدديتنا وتنوعنا، وفي هذا المجال القطيعة السياسية جريمة وطنية، وترك البلد دون تسوية رئاسية نكران للعائلة اللبنانية الواحدة، وتاريخ المجلس النيابي من تاريخ التسويات الوطنية، ولا بد من تسوية رئاسية تليق بالطائفة اللبنانية التي تجمع كل طوائف لبنان".
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