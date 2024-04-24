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لبنان

بلدات جنوبيّة تتعرّض لقصف عنيف

Lebanon 24
24-04-2024 | 05:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربي الإسرائيليّ أغار 13 مرّة، على أطراف بلدتيّ عيتا الشعب وراميا، وعلى جبل بلاط وخلة وردة.
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