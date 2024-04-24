بيان عاجل من "الميدل إيست" للمسافرين... إليكم ما أعلنته قبل قليل

صدر عن طيران الشرق الأوسط، البيان التالي:

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"عطفاً على البيان الصادر صباح اليوم حول إلغاء رحلة شركة طيران الشرق الاوسط المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وذلك بسبب الإضراب المعلن من قبل المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول ، يسرنا إعلام مسافرينا الكرام أنه بنتيجة الاتصالات التي قامت بها شركات الطيران مع سلطات مطار شارل دوغول - باريس، تم السماح لشركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية بتشغيل رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وفق مواعيدها المعلنة سابقاً.يرجى من ركابنا الكرام التنسيق مع مكاتب السياحة والسفر أو مع مركز الاتصالات التابع للشركة MEA Call Center لتأكيد إعادة حجوزاتهم".