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لبنان

بيان عاجل من "الميدل إيست" للمسافرين... إليكم ما أعلنته قبل قليل

Lebanon 24
24-04-2024 | 05:29
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صدر عن طيران الشرق الأوسط، البيان التالي:
 
"عطفاً على البيان الصادر صباح اليوم حول إلغاء رحلة شركة طيران الشرق الاوسط المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وذلك بسبب الإضراب المعلن من قبل المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول ، يسرنا إعلام مسافرينا الكرام أنه بنتيجة الاتصالات التي قامت بها شركات الطيران مع سلطات مطار شارل دوغول - باريس، تم السماح لشركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية بتشغيل رحلتها المتوجهة من والى باريس ME211/212 ليوم الخميس 25 نيسان 2024 وفق مواعيدها المعلنة سابقاً.
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يرجى من ركابنا الكرام التنسيق مع مكاتب السياحة والسفر أو مع مركز الاتصالات التابع للشركة MEA  Call Center  لتأكيد إعادة حجوزاتهم".
 
 
 
 
 
 
 
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