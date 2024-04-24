29
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
33
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"تجدد" أعلنت مقاطعتها جلسة التمديد للبلديات
Lebanon 24
24-04-2024
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت كتلة "تجدد"، في بيان أصدرته اثر اجتماع في مقرها في سن الفيل، "مقاطعتها الجلسة النيابية المقرر عقدها غداً الخميس في 25 نيسان، رفضاً للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، باعتبارها استحقاقاً دستورياً، من غير المقبول المس بتوقيت ومبدأ إجرائه، تحت أي ظرف أو عذر".
Advertisement
ودانت الكتلة "تهافت رئاسة المجلس النيابي للتمديد للبلديات"، واعتبرت "أن التقاطع بين بعض قوى المنظومة لدفن الاستحقاق البلدي وخرق الدستور، هو حلقة جديدة من التآمر على الدستور والمؤسسات، فالقوى السياسية المشاركة بجريمة التمديد، تتلطى بكل بساطة وراء حجج وذرائع، الحلول فيها موجودة، وهي تتمثل بتأجيل إجراء الانتخابات في المناطق التي يتعذر فيها ذلك، ريثما تسمح الظروف بإجرائها لاحقاً".
ورأت الكتلة "أن التواطؤ السياسي لهذه القوى، الهادف إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، هو حلقة إضافية في سياق مستمر نعيشه حالياً يتمثل بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وسائر الاستحقاقات ومنها تشكيل الحكومات وإقفال المجلس النيابي. إنه السلوك المدمر الذي أدخل الدولة في طور الانحلال والتفكك، وهو السلوك الذي نتعهد بمواجهته، بالتنسيق بين مكونات والمعارضة وسائر القوى السيادية والتغييرية".
وحملت "جميع النواب والكتل التي ستشارك في جلسة التمديد للاستحقاق البلدي، المسؤولية عن خرق الدستور"، ودعتهم الى "الامتناع عن خذلان الناخبين الذين أعطوهم الثقة". وجددت "التحذير من خطر التمديد، الذي سيؤدي الى تعميم حالة الشلل شبه الكامل، في عمل المجالس البلدية الممدد لها، ما سيترجم بالمزيد من تحميل المواطنين أعباء غياب السلطات المحلية عن القيام بدورها الإنمائي والخدماتي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لسالكي نفق المطار... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن
Lebanon 24
لسالكي نفق المطار... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن
11:16 | 2024-04-23
23/04/2024 11:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
08:21 | 2024-04-23
23/04/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها... وائل كفوري يُفاجىء إبنة ريمي درباس (فيديو)
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها... وائل كفوري يُفاجىء إبنة ريمي درباس (فيديو)
16:09 | 2024-04-23
23/04/2024 04:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
07:21 | 2024-04-23
23/04/2024 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)
01:28 | 2024-04-24
24/04/2024 01:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2024-04-24
تحذيرات في دول الجوار من انتشار الذباب الصحراوي.. هل يصل الى لبنان؟
06:48 | 2024-04-24
لقاءات عديدة في السرايا.. ميقاتي: حكومة لبنان ملتزمة بمكافحة الفساد والوقاية منهُ
06:36 | 2024-04-24
جلسة حكومية مرتقبة في السرايا.. وهذا جدول أعمالها المُقترح
07:11 | 2024-04-24
المكاري كرم الفنان يوسف فخري
07:08 | 2024-04-24
"حزب الله" يستهدف تجمعاً لجنود العدوّ في حرش نطوعة
07:06 | 2024-04-24
ماغرو اطلع من رئيس بلدية صيدا على أوضاع الجنوب وازمة النفايات وتداعيات النزوح السوري
فيديو
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
24/04/2024 14:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
24/04/2024 14:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
24/04/2024 14:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24