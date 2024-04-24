الحواط: الاعتراف بالابادة مطلب حقّ

كتب النائب زياد الحواط على منصة"اكس": "الإبادة الأرمنية نموذج لظلم تاريخي دفع الكثيرون ثمنه، وما زال حاضراً حتى اليوم. الاعتراف بالابادة مطلب حق. وما عاشه الأرمن عاشه كثيرون من المسيحيين في الشرق دفاعاً عن حريتهم ووجودهم".

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