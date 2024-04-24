Advertisement

لبنان

الحواط: الاعتراف بالابادة مطلب حقّ

Lebanon 24
24-04-2024 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1191281-638495601664977627.jpg
Doc-P-1191281-638495601664977627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب زياد الحواط على منصة"اكس": "الإبادة الأرمنية نموذج لظلم تاريخي دفع الكثيرون ثمنه، وما زال حاضراً حتى اليوم. الاعتراف بالابادة مطلب حق. وما عاشه الأرمن عاشه كثيرون من المسيحيين في الشرق دفاعاً عن حريتهم ووجودهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رازي الحاج في ذكرى الابادة الارمنية: تحية الى شعوب جبارة
lebanon 24
24/04/2024 14:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة في ذكرى الابادة الارمنية في نهر الموت وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
24/04/2024 14:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حواط بحث مع لحود في أوضاع القطاع الزراعي
lebanon 24
24/04/2024 14:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حواط في وداع باسكال سليمان: هناك مشروع يُريد حفظ لبنان وآخر يُريد "تطيير لبنان"
lebanon 24
24/04/2024 14:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حواط

الابادة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-04-24
06:48 | 2024-04-24
06:36 | 2024-04-24
07:11 | 2024-04-24
07:08 | 2024-04-24
07:06 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24