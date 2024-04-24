Advertisement

لبنان

الاب بو عبود زار معهد قوى الأمن في عرمون

Lebanon 24
24-04-2024 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1191290-638495612863472924.jpg
Doc-P-1191290-638495612863472924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار رئيس المعهد الفني الأنطوني الدكوانة الأب شربل بوعبود معهد قوى الامن الداخلي في عرمون حيث كان في استقباله قائد المعهد العميد بلال الحجار والضباط.

وتم خلال الزيارة تبادل الآراء والتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الجهود المشتركة للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
Advertisement

وعبر الأب بوعبود عن تقديره "للتضحيات التي يقدمها رجال ونساء الأمن الداخلي في خدمة الوطن وحماية المواطنين"، مقدرا" دور العميد الحجار في خدمة قوى الأمن الداخلي وفي كل المراكز التي عمل فيها"، وقدم له التهاني والمعايدة بعيد الفطر.

بدوره شكر العميد الحجار للاب بوعبود الزيارة مثمناً دور المعهد في نشر الثقافة والفن في لبنان.

ثم جال الاب بوعبود في أقسام المعهد والمكتبة العامة وقرية التدريب النموذجية وأرشيف الصور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:48 | 2024-04-24
10:04 | 2024-04-24
10:00 | 2024-04-24
10:00 | 2024-04-24
09:53 | 2024-04-24
09:51 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24