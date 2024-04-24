الاب بو عبود زار معهد قوى الأمن في عرمون

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زار رئيس المعهد الفني الأنطوني الدكوانة الأب شربل بوعبود معهد قوى الامن الداخلي في عرمون حيث كان في استقباله قائد المعهد العميد بلال الحجار والضباط.وتم خلال الزيارة تبادل الآراء والتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الجهود المشتركة للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.وعبر الأب بوعبود عن تقديره "للتضحيات التي يقدمها رجال ونساء الأمن الداخلي في خدمة الوطن وحماية المواطنين"، مقدرا" دور العميد الحجار في خدمة قوى الأمن الداخلي وفي كل المراكز التي عمل فيها"، وقدم له التهاني والمعايدة بعيد الفطر.بدوره شكر العميد الحجار للاب بوعبود الزيارة مثمناً دور المعهد في نشر الثقافة والفن في لبنان.ثم جال الاب بوعبود في أقسام المعهد والمكتبة العامة وقرية التدريب النموذجية وأرشيف الصور.