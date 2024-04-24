وزير العدل التقى رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر(ICRC) في لبنان سيمون كازبينكا ايشليمان، يرافقها المستشار السياسي شوقي أمين الدين والمستشارة القانونية بتول عشي، بحضور القاضي أيمن أحمد.وتمّت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية في لبنان وجهود اللجنة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في ظل التطورات الراهنة في جنوب لبنان.كما تمّ استعراض نشاطات اللجنة في السجون اللبنانية ومراكز الاحتجاز، وجرى التباحث في سبل التعاون بين اللجنة الدولية ووزارة العدل. وتم التشديد على "أهمية تفعيل عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني".