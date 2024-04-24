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لبنان

مولوي عرض الاوضاع مع لاكرافي

Lebanon 24
24-04-2024 | 06:39
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريغ الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، النائبة في البرلمان الفرنسي السيدة أميليا لاكرافي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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