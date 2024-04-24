مولوي عرض الاوضاع مع لاكرافي

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريغ الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، النائبة في البرلمان الفرنسي السيدة أميليا لاكرافي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

Advertisement