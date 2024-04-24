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لبنان

سلام عرض الأوضاع في لبنان مع فرونتسكا

Lebanon 24
24-04-2024 | 06:53
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استقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرنتسكا، وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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