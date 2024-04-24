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لبنان

بو صعب بحث مع سفير هنغاريا في ملف النازحين السوريين

Lebanon 24
24-04-2024 | 06:57
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس  قبل ظهر  اليوم، سفير هنغاريا  في لبنان فيرنز تشيلاغ   حيث تناول البحث في مجمل الاوضاع العامة على الساحة الداخلية كذلك في التطورات الاخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان، كما وتم التطرق الى ملف النازحين السوريين حيث شدد بوصعب على" ضرورة معالجة هذه الازمة باسرع وقت خاصة بعد  التغيير الملاحظ في وجهة نظر الاتحاد الاوروبي لهذا الملف".
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ثم اجتمع  بو صعب بوفد يضم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة  ونقابة المعلمين استكمالا لاجتماعات سابقة لحل الازمة القائمة في صندوق التعويضات حيث تم التوافق على "تعديل في القانونين  ٥١٥ و١٥١٢  بهدف انقاذ العام الدراسي القادم واسترجاع حقوق الاساتذة للمحافظة على استمرارية العمل التربوي" .
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