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لبنان
ماغرو اطلع من رئيس بلدية صيدا على أوضاع الجنوب وازمة النفايات وتداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
24-04-2024
|
07:06
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إستقبل رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في حضور نائبه الدكتور عبدالله كنعان، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو في زيارة تعارف هي الأولى له للبلدية منذ تسلمه مهامه في أيلول الماضي، يرافقه عقيلته ماريا ماغرو ووفد من أركان السفارة والمستشارين.
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ورحب بديع بالسفير ماغرو وعقيلته والوفد في رحاب مدينة صيدا، واطلعه على ما تقوم به البلدية على صعيد الإهتمام بقضايا انسانية وإجتماعية وبلدية وإقتصادية وبيئية ومنها ازمة النفايات وتأهيل البنى التحتية، عارضا للأعباء التي تواجه البلدية في ظل تداعيات النزوح السوري بأعداد كبيرة إلى صيدا ومنطقتها، فضلا عن تداعيات الأحداث والمواجهات في الجنوب في ظل الإعتداءات الإسرائيلية وما خلفته من نزوح كبير أيضا من أهلنا الجنوبيين إلى صيدا والجوار.
وبحسب بيان البلدية، "أبدى السفير ماغرو إهتماما بما عرضه الدكتور بديع"، منوها بـ"جهوده وجهود المجلس البلدي لتحمل هذه الأعباء بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة للبلدية في ظل الإنهيار المالي والمؤسساتي في لبنان"، مبديا إستعداد بلاده "لمد يد المساعدة للبلدية من أجل تمكينها في تحمل الأعباء والمسؤوليات"، مؤكدا إهتمام بلاده "بالأوضاع العامة في لبنان، ومشاركتها في اللجنة الخماسية لسفراء الدول التي تعمل على ملفات حساسة وهامة ومنها الإستحقاق الرئاسي وأيضا عودة الهدوء إلى الجنوب وتحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم".
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