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لبنان

"حزب الله" يستهدف تجمعاً لجنود العدوّ في ‏حرش نطوعة

Lebanon 24
24-04-2024 | 07:08
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أصدر "حزب الله" بياناً، أعلن فيه أنّه  "في إطار الردّ ‏‏‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى ‏الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً مجزرة ‏‏‏حانين التي أدت ‏الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، ‏استهدف تجمعاً لجنود العدوّ في ‏حرش نطوعة بالأسلحة المناسبة، ‏‏وأصابه إصابة مباشرة".‏
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