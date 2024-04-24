"حزب الله" يستهدف تجمعاً لجنود العدوّ في ‏حرش نطوعة

أصدر "حزب الله" بياناً، أعلن فيه أنّه "في إطار الردّ ‏‏‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى ‏الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً مجزرة ‏‏‏حانين التي أدت ‏الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، ‏استهدف تجمعاً لجنود العدوّ في ‏حرش نطوعة بالأسلحة المناسبة، ‏‏وأصابه إصابة مباشرة".‏

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