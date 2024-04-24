المكاري كرم الفنان يوسف فخري

كرم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في إطار برنامج" البوم الأصالة" الذي يعرض على شاشة تلفزيون لبنان، الفنان يوسف فخري وسلمه درعاً تكريمية تقديراً ووفاء له ولعطاءاته.

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