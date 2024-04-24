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لبنان

المكاري كرم الفنان يوسف فخري

Lebanon 24
24-04-2024 | 07:11
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كرم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال  زياد المكاري، في إطار برنامج" البوم الأصالة" الذي يعرض على شاشة تلفزيون لبنان، الفنان يوسف فخري وسلمه درعاً تكريمية تقديراً ووفاء له ولعطاءاته.
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لبنان

فنون ومشاهير

المكاري

يوسف فخري

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