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لبنان

نشاط عين التينة اليوم... بري استقبل ميقاتي والبطريرك يونان وأبو فاعور

Lebanon 24
24-04-2024 | 07:26
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري  في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وضع رئيس المجلس في نتائج زيارته الاخيرة لفرنسا ولقائه الرئيس ايمانويل ماكرون.
كما كانت الزيارة مناسبة لبحث آخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.
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واستقبل بري بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان حيث تم عرض للاوضاع العامة في البلاد وشؤون وطنية.
 
ومن زوار بري: عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث تم البحث في المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
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