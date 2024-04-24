إنتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الادارة في جمعية شركات الضمان

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عقدت الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها مجلس إدارة الجمعية إجتماعها بتـاريـخ 24 نيسان 2024 وفي حضور رئس لجنة المُراقبة بالإنابة نديم حداد، وقد أقرت الجمعية العمومية الميزانية العائدة للعام 2023 وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال هذه السنة.وتابعت الجمعية العمومية عملية إنتخاب أعضاء المجلس، وأوضح رئيس الجمعية أسعد ميرزا "أن ست شركات تأمين كانت قد قدمت ترشحها للمراكز الأربعة المنتهية ولايتها في المجلس، وإن شركتين أعربتا عن إنسحابهما من الترشح للعضوية، وعليه تكون الشركات الأربعة التالية قد فازت بالتزكية:-أكسا الشرق الأوسط ش م ل مُمَثلة بالسيد إيلي نسناس.-ذي كابيتال أنشورنس ش م ل مُمَثلة بالسيد أسعد ميرزا.-نورث أشورنس ش م ل مُمَثلة بالسيد أنطوني الفضل.-بنكـاسورانس ش. م. ل .ممثلة بالسيد بيار سبعلاني.على الأثر إنعقد مجلس الإدارة وانتخب أسعد ميرزا رئيساً للمجلس ومحمد الهبري نائباً للرئيس وروجيه تابت لمركز أمين السر وعبدو الخوري لمركز أمين الصندوق.وبالتالي يكون مجلس إدارة جمعية شركات الضمان في لبنان مؤلفـاً من:السيد أسعد ميرزاذي كابيتال ش م لالـرئيسالسيد محمد الهبريأليـغ ش م لنائباً للرئيسالسيد روجيه تابتالتأمينات المتحدة ش م لأميناً للسرّالسيد عبدو الخوريالتجارية المُتحدة للتأمين ش م لأميناً للصندوقالسيد إيلي نسناسأكسـا ش م لالسيد إيلي طربيهالإعتماد اللبناني ش م لالسيد لبيب نصرليا أسوريكس ش م لالسيد جوزف خوامسيكوريتي ش م لالسيد جورج أيوبترست كومباس ش م لالسيد باسم عاصيأليانز سنا ش م لالسيد أنطوني الفضلنورث ش م لالسيد بيار سبعلانيبنكـاسورانس ش م لوشكر مكتب المجلس الجديد الأعضاء على ثقتهم مؤكدين على ضرورة التعاون لبحث ومُتابعة جميع الملفات التي على جدول أعمال المجلس.