إنتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الادارة في جمعية شركات الضمان

عقدت الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها مجلس إدارة الجمعية إجتماعها بتـاريـخ 24 نيسان 2024 وفي حضور رئس لجنة المُراقبة بالإنابة نديم حداد، وقد أقرت الجمعية العمومية الميزانية العائدة للعام 2023 وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال هذه السنة.
وتابعت الجمعية العمومية عملية إنتخاب أعضاء المجلس، وأوضح رئيس الجمعية أسعد ميرزا "أن ست شركات تأمين كانت قد قدمت ترشحها للمراكز الأربعة المنتهية ولايتها في المجلس، وإن شركتين أعربتا عن إنسحابهما من الترشح للعضوية، وعليه تكون الشركات الأربعة التالية قد فازت بالتزكية:
-أكسا الشرق الأوسط ش م ل مُمَثلة بالسيد إيلي نسناس.
-ذي كابيتال أنشورنس ش م ل مُمَثلة بالسيد أسعد ميرزا.
-نورث أشورنس ش م ل مُمَثلة بالسيد أنطوني الفضل.
-بنكـاسورانس ش. م. ل .ممثلة بالسيد بيار سبعلاني.
على الأثر إنعقد مجلس الإدارة وانتخب أسعد ميرزا رئيساً للمجلس ومحمد الهبري نائباً للرئيس وروجيه تابت لمركز أمين السر وعبدو الخوري لمركز أمين الصندوق.
وبالتالي يكون مجلس إدارة جمعية شركات الضمان في لبنان مؤلفـاً من:
السيد أسعد ميرزا
ذي كابيتال ش م ل
الـرئيس
السيد محمد الهبري
أليـغ ش م ل
نائباً للرئيس
السيد روجيه تابت
التأمينات المتحدة ش م ل
أميناً للسرّ
السيد عبدو الخوري
التجارية المُتحدة للتأمين ش م ل
أميناً للصندوق
السيد إيلي نسناس
أكسـا ش م ل
السيد إيلي طربيه
الإعتماد اللبناني ش م ل
السيد لبيب نصر
ليا أسوريكس ش م ل
السيد جوزف خوام
سيكوريتي ش م ل
السيد جورج أيوب
ترست كومباس ش م ل
السيد باسم عاصي
أليانز سنا ش م ل
السيد أنطوني الفضل
نورث ش م ل
السيد بيار سبعلاني
بنكـاسورانس ش م ل
وشكر مكتب المجلس الجديد الأعضاء على ثقتهم مؤكدين على ضرورة التعاون لبحث ومُتابعة جميع الملفات التي على جدول أعمال المجلس.