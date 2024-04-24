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لبنان

المطران ابراهيم استقبل نكد: كهرباء زحلة مشروع ناجح يجب ان يُعمَم

Lebanon 24
24-04-2024 | 08:10
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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رئيس مجلس ادارة، المدير العام لشركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد الذي وضعه في اجواء عمل الشركة والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة.
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ونوّه ابراهيم وفق بيان عنه" بعمل شركة كهرباء زحلة التي بالرغم من الأزمات التي تعصف بلبنان بقيت تزود المشتركين بالتيار الكهربائي 24 ساعة على 24 دون انقطاع وبأسعار مدروسة"، واكد  ان" أنموذج كهرباء زحلة هو أنموذج ناجح جداً لللامركزية ويجب ان يعمم على كل المناطق اللبنانية".

واشاد المطران ابراهيم ب"طاقم عمل الشركة الذي يشكل عائلة تعمل من اجل خدمة زحلة والمناطق التي تستفيد ضمن نطاق عمل الشركة"، ودعا الى" توسيع مجال التغطية لتشمل العديد من القرى التي طالبت الانضمام الى شركة كهرباء زحلة".

من ناحيته شكر المهندس نكد المطران ابراهيم على" محبته ودعمه الدائم للشركة" وأعرب عن تقديره "لمواقفه المحلية والوطنية "،مؤكداً "الوقوف خلفه في كل عمل يخدم اهالي زحلة والبقاع".
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