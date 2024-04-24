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لبنان

بيرم التقى رئيس جمعية الصناعيين

Lebanon 24
24-04-2024 | 08:19
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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بعد ظهر اليوم رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، يرافقه المدير العام الجمعية طلال حجازي، وجرى البحث في أوضاع الصناعيين في هذه الظروف الصعبة.

وقد نوه الزعني بما" يقوم به وزير العمل من قرارات واجراءات لحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة الاجنبية، وكذلك في ما خص تبسيط الاجراءات في وزارة العمل لتسهيل انجاز المعاملات العائدة للشركات والمؤسسات والمواطنين الكترونياً"، معلناً دعم الجمعية لهذا الدور" الذي يصب في خدمة لبنان واللبنانيين".
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