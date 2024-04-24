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لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي عن اغتيال قادة "الحزب": الفترة المقبلة ستكون حاسمة

Lebanon 24
24-04-2024 | 08:25
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زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه "تم القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان".
 
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون حاسمة". 
 
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