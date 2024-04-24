حنبلاط عرض للتطورات مع البيسري وسفيرة الارجنتين

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، والعميد يوسف المدور، في حضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في لبنان.سفيرة الأرجنتينكما استقبل النائب جنبلاط، سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فرجينيا روس قنطار، بحضور أبو فاعور، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، وحرب، وكان بحثٌ في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.روتاري عاليهواستقبل جنبلاط وفداً من نادي روتاري عاليه، ضم: رئيسة النادي هيلين رشماني، وأعضاء الهيئة الإدارية، بحضور الدكتور وليد صافي، ومدير كلية العلوم الاقتصادية والإدارية الفرع الرابع – عاليه الدكتور ذوقان الجرماني وحسام حرب، وخلال اللقاء عرض الوفد للمشاريع والأنشطة التي يقوم بها النادي.رئيس بلدية الشويفاتثم استقبل النائب جنبلاط، رئيس بلدية مدينة الشويفات بالوكالة شديد حنا، بحضور حرب، ووكيل داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي عماد أبو فرج، حيث تم البحث في الأوضاع والشؤون العامة التي تهم المدينة.