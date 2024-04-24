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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة... إليكم جدول أعمالها

Lebanon 24
24-04-2024 | 08:48
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/4/2024، في السرايا، للبحث في جدول الاعمال المرفق في الصور أدناه:
 
 
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