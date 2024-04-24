أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ الطائرات الحربيّة والمدفعية قصفت 40 هدفاً لـ"حزب الله"، في محيط عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وزعم أدرعي أنّه "من بين الأهداف التي تمّت مهاجمتها، مستودعات لتخزين الوسائل القتالية وبنى تحتية".