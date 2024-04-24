قوى الأمن توقف المتورّط في عمليّة سلب عامل التوصيلات في محلّة الكولا

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمُلاحقة وتوقيف المطلوبين، وبعد أن تناقلت إحدى صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بسلب عامل توصيلات (Delivery) في محلّة الكولا، والفرار إلى جهةٍ مجهولة على متن درّاجة آليّة.على الفور، أُعطيت الأوامر إلى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت للعمل على تحديد الفاعل، وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وفي خلال /48/ ساعة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد هويّته، ومكان وجوده في محلّة أرض جلّول، وتبيّن أنّه يُدعى:ع. ت. (مواليد عام 1987، لبناني) وهو مطلوب بجرائم محاولة قتل، وتعاطي مخدّرات، وأسلحة.بتفتيشه، عُثر بحوزته على طبّة بيضاء اللون بداخلها كميّة من مادّة "باز الكوكايين".أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات فصيلة الطريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.