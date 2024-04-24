كتاب من مطر الى وزارة التربية لتخفيف الاعباء التعليمية في المدارس الرسمية

اعلن النائب إيهاب مطر في بيان الى أنه "تجاوبا مع طلاب المدارس الرسمية في صرختهم حيال الامتحانات والمواد المعتمدة"، سلم وزارة التربية والتعليم العالي كتابا تضمن التوصيات التالية: "امكانية اجراء امتحانات موحّدة لكل لبنان لتوحيد مستوى الشهادة الرسمية، كي لا يكون الجنوب سُلخ تربوياً عن باقي المحافظات وتحقيقا لمبدا المساواة بين الطلاب، وعدم الانتقال الفوري لإلزام الطلاب بكل المواد المطلوبة، انما امكانية الانتقال التدريجي، كاعتماد نصف المواد الزاميًا والنصف الآخر اختياريًا لهذا العام فقط، الأمر الذي سيخفف الأعباء التعليمية والنفسية على الطلاب والطواقم الادارية والتعليمية في الثانويات الرسمية في جميع المناطق اللبنانية. وفي حال تعذر تطبيق ما ذكر أعلاه، يرجى اعادة النظر بتوقيت اجراء الامتحانات الرسمية وامكانية تأجيلها الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ليتسنى لجميع الطلاب التحضير والمراجعة اللازمة".

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