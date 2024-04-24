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لبنان
إسرائيل تتأهّب.. إليكم ما يجري عند الحدود مع لبنان
Lebanon 24
24-04-2024
|
09:26
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أفادت صحيفة إسرائيل هيوم عن إعلان حالة التأهب في البلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.
وأغلق الجيش الإسرائيلي الشوارع والطرق المتاخمة للحدود مع لبنان.
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