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لبنان

إسرائيل تتأهّب.. إليكم ما يجري عند الحدود مع لبنان

Lebanon 24
24-04-2024 | 09:26
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أفادت صحيفة إسرائيل هيوم عن إعلان حالة التأهب في البلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية. 
 
وأغلق الجيش الإسرائيلي الشوارع والطرق المتاخمة للحدود مع لبنان. 
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