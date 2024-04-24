في وضح النهار... سرقة مبلغ كبير من المال من داخل سيارة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً كسر في وضح النهار زجاج سيارة عائدة لـ ج.ح، بالقرب من نفق شكا القديم.

وعُلم أنّه تمّت سرقة مبلغ قدره 55750 دولار أسترالي.