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لبنان

في وضح النهار... سرقة مبلغ كبير من المال من داخل سيارة

Lebanon 24
24-04-2024 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً كسر في وضح النهار زجاج سيارة عائدة لـ ج.ح، بالقرب من نفق شكا القديم.
 
وعُلم أنّه تمّت سرقة مبلغ قدره 55750 دولار أسترالي.
 
 
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