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لبنان

بلدية طرابلس ستُقفل يوم الجمعة

Lebanon 24
24-04-2024 | 10:04
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أعلن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مذكرة حملت الرقم 68/ص2، أنه "لمناسبة يوم طرابلس ذكرى تحرير المدينة من الفرنجة في 26 نيسان 1289، تقفل جميع مصالح ودوائر وأقسام البلدية بعد غد الجمعة، ليوم واحد، وتفتح قلعة طرابلس أبوابها مجانا ايام الجمعة، السبت والأحد من هذا الشهر، وتشمل الاحتفالية مسيرات وندوات ومحاضرات ومعارض فنية، وتأتي نشاطات هذا العام بالتعاون مع نادي آثار طرابلس".
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وقال يمق: "تحررت طرابلس الفيحاء من الفرنجة على يد السلطان المنصور سيف الدين قلاوون في 26 من نيسان عام 1289م، بعد سلسلة محاولات  لتحريرها، وكان تحرير الفيحاء فرصة لتأسيس طرابلس الجديدة، التي كانت تعتبر من أهم المدن على الإطلاق ليس في محيطها فحسب، بل على شاطئ البحر المتوسطط".

اضاف: "اعتمدت بلدية طرابلس يوم 26 نيسان يوما وطنيا تحتفل فيه سنويا، لمناسبة تحرير المدينة منذ ما يزيد عن سبعمئة وخمسة وثلاثين عاما، والحمد لله تعيش اليوم طرابلس، بكل طوائفها مسلمين ومسيحيين، في ظل العيش المشترك، وادعو الجميع للمشاركة في الانشطة وزيارة قلعة طرابلس التاريخية التي يفوق عمرها الاف عام". 

وختم: "من هنا ادعو كل قيادات المدينة وفاعلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وزملائي في المجلس البلدي، الى التضامن والتعاون لمواجهة التداعيات الصعبة".
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