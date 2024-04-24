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لبنان
تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النّوّاب.. إقفال شارع المصارف غداً
Lebanon 24
24-04-2024
|
10:00
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صَـدَرَ عن المديريَّة العامَّة لقـوى الأمـن الدَّاخلي ـ شعبة العلاقات العامَّة مـا يلــي:
السَّاعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 25-4-2024 سيُعقد في مجلس النّواب جلسةٌ تشريعيّة عامّة لدراسة وإقرار القوانين المُدرَجة على جدول الأعمال.
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لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التّوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السّير ومنعاً للازدحام.
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