تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النّوّاب.. إقفال شارع المصارف غداً

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صَـدَرَ عن المديريَّة العامَّة لقـوى الأمـن الدَّاخلي ـ شعبة العلاقات العامَّة مـا يلــي:السَّاعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 25-4-2024 سيُعقد في مجلس النّواب جلسةٌ تشريعيّة عامّة لدراسة وإقرار القوانين المُدرَجة على جدول الأعمال.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التّوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السّير ومنعاً للازدحام.