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لبنان

بلديّة تتّخذ قراراً يتعلّق بالنازحين السوريين

Lebanon 24
24-04-2024 | 10:22
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أصدرت القائم بأعمال بلدية المنية (قضاء المنية ـ الضنية) ديالا بدور قراراً، أشارت فيه إلى أنه "بناءً على التعميم رقم 374 / 2024 الصادر عن بلدية المنية بتاريخ 23 / 4 / 2024 وفي إطار تحديث المعلومات المتعلقة بالنازحين السوريين الموجودين في مدينة المنية، وبهدف إصدار بطاقة تسجيل لهم، تدعو بلدية المنية الأخوة النازحين السوريين للحضور إلى مبنى بلدية المنية للتسجيل والحصول على بطاقة تسجيل رسمية، وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي".
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وطلبت بدور من النازحين السوريين المقيمين في المنية "إحضار كافة المستندات الشخصية والأسرية (والآليات إن وجدت)، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المرعية في حال التخلف عن الحضور، وضرورة حضور رب العائلة حصراً".
 
 
 
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